Москва, , 13:19 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся 15 декабря в формате видеоконференции. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

В ходе онлайн-встречи, уточнили в Кремле, лидеры России и КНР подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2021 году. Также Путин и Си обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

«Планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры российского и китайского лидеров ранее анонсировал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, каких-либо подробностей о мероприятии он не привёл. Прежняя онлайн-встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 28 июня и была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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