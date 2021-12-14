Доктор Мясников предупредил о болезни, опаснее COVID-19
Москва, 14 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
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По его словам, большинство заболеваний, в том числе птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вероятность вытеснения штамма коронавируса «Дельта» новым штаммом «Омикрон» есть, на это указывают специалисты.
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