Москва, 14 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Процессы перестройки организма, которые характерны для его старения, ускоряет коронавирусная инфекция. Об этом 14 декабря заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Kremlin.ru Вероника Скворцова

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«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — сказала она.

Также Скворцова добавила, что из-за этого необходимы особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших новым заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест-систему, предназначенную для того, чтобы выявлять штамм коронавируса «Омикрон», создали в России.