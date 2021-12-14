Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувший понедельник, 13 декабря, зарегистрировано 16 летальных случаев от COVID-19, что на три случая больше, чем за день до этого. Волнообразная статистика по смертности с высоким показателем в регионе наблюдается с 6 декабря. Об этом 14 декабря сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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Всего с начала пандемии в 2020 году в области от осложнений, вызванных ковидом, в регионе умерло более 2,9 тыс. заболевших.

В Ленобласти 13 декабря был подтвержден 361 случай заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных лабораторным путем выявили в крупных населенных пунктах, таких как Тихвин (32), Кириши (27), Всеволожск (22), Гатчина (20), Кудрово (18), Пикалёво и Сланцы (по 14), Тосно (12), Коммунар (11), Мурино (10).

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в регионе развернуто 1889 ковидных коек, из них 480 — свободны (25,41%). В стационарах сейчас получают лечение чуть более 1,4 тыс. пациентов, из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Остальные 14 тыс. зараженных лечатся амбулаторно.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом заразились 95 672 местных жителей. Из них 77 214 вылечились, в том числе 427 из них были выписаны по выздоровлению минувшим днем. Умерло от осложнений вызванных COVID-19 2927 заболевших.