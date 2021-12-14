Стокгольм, 14 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. С 14 декабря жители Стокгольма, родившиеся в 1961 году или ранее, могут записаться на прием для получения третьей дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на сайте региональной администрации столицы.

Tim Reckmann Вакцинация

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«Сейчас относительно много свободного времени, которое можно забронировать для вакцинации. Это означает, что мы можем предложить большему количеству людей получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Предложение о третьей дозе уже доступно в приложении Always Open для всех граждан, удовлетворяющих возрастные критерии», — говорится на веб-сайте региона Стокгольм.

Помимо обязательного возрастного требования, необходимо, чтобы после получения второго компонента вакцины прошло не менее шести месяцев.

Для удобства граждан власти также обращают внимание, что если по каким-то причинам записаться на вакцинацию через смартфон невозможно, то это можно сделать посредством телефонного звонка.