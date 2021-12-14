Москва, 14 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Вакцинированным или переболевшим более шести месяцев назад людям следует пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила 14 декабря журналистам.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Ранее период между введением второй дозы вакцины от COVID-19 и ревакцинацией решили сократить власти Таиланда. Из-за распространения нового штамма «Омикрон» между процедурами должно проходить не шесть, а три месяца. О таком же решении объявили и в Великобритании.

«Согласно методическим рекомендациям, ревакцинация показана тем, кто вакцинировался более полугода назад или же переболел более полугода назад», — сказала Драпкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оксана Драпкина предположила, что существующие вакцины против коронавируса должны уберечь от тяжёлого течения заболевания и при заражении новым штаммом «Омикрон».

Читайте также: В Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против штамма «Омикрон»