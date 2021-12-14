Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM В Петербурге в настоящее время для лечения COVID-19 и пневмоний развернуто 7449 коронавирусных коек в 14 городских и трех федеральных медучреждениях, это на 500 коек меньше, чем было в предыдущие сутки. Доля свободных коронавирусных коек составляет 43,65% от норматива Минздрава России.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что из режима ковид-госпиталя выводится городская больница №20 в Московском районе.

За последние сутки в стационары Петербурга, занятые лечением COVID-19, поступило 311 пациентов, это на 41 человека больше, чем в предшествующие сутки. Об этом 14 декабря сообщили в городском оперштабе. Повышение суточной госпитализации традиционно происходит после выходных дней.

В Петербурге в коронавирусных стационарах сейчас находится 5878 пациентов, что на семь человек больше, чем сутками ранее. За 13 декабря из больниц выписали всего 75 человек (-53 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах находится 557 пациентов (-44). К аппаратам ИВЛ подключены 320 пациентов (-13).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 26 650 человек (-377). На карантине находятся 4019 человек (+1064), в обсерваторе — 17 человек (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последние сутки в Петербурге сократился на 0,02 ед. и составляет сегодня 0,89 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 1989 новых случаев заражения COVID-19 (+21), выздоровели 3098 человек, скончались 62 человека (+2).

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