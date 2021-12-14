Москва, 14 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в новогоднем телеобращении за несколько минут до боя курантов должен, прежде всего, сказать об уровне жизни и благосостоянии граждан (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Kremlin.ru Новогоднее телеобращение Владимира Путина

Хотят услышать слова главы государства об экономике и ситуации на рынке труда 10%, о борьбе с коронавирусом — 9%. Считают, что Путин обязан сделать главной темой своего выступления поддержку семей с детьми 7% респондентов.

По мнению 4%, президенту нужно просто от души поздравить всех граждан России с Новым годом. Полагают, что необходимо высказаться о мире и безопасности, и о снижении пенсионного возраста по 3%. Убеждены, что Путин должен объявить об отмене QR-кодов 2% опрошенных. Другие темы назвали 6%.

Опрос проведен 1 — 13 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 412 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, новогоднее обращение президента намерены смотреть почти 65% жителей России

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