Москва, , 12:04 — REGNUM Новогоднее обращение президента намерены смотреть почти 65% жителей России: внимательно — 40%, не будут особенно вникать 24%. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Новогоднее обращение Путина Kremlin.ru

Особенно внимательно планируют слушать слова Владимира Путина в последние минуты уходящего года женщины (45%) и граждане доходом менее 50 тыс. руб. (43%). Не собираются слушать обращение главы государства 36%.

В 2021 году интерес к новогоднему обращению Путин чуть ниже, чем в 2020 году (на 3%), но выше, чем в доковидном 2018 году (32% опрошенных). Наибольшее внимание населения России к словам президента было приковано в 2014 году, когда Крым стал частью России (56%).

Опрос проведен 1 — 13 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 412 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина в 2019 году планировали смотреть 72% жителей РФ.

Читайте подробнее: Новогоднее телеобращение Путина будут смотреть более 70% граждан РФ