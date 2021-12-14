Белгород, 14 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Белгородской области 14 декабря подтверждено 304 новых случая заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 347 человек, скончались от осложнений семь пациентов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 3 225 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлен 77 431 носитель инфекции. Справились с заражением 65 086 человек, в летальной статистике — 1 642 записи. В стационарах находятся 1815 пациентов, на амбулаторном лечении — 8 888 жителей, на самоизоляции — 29 033 человека.

На вакцинацию от COVID-19 записались 996 779 белгородцев. Полный курс иммунизации прошли 887 513 жителей.