Москва, 14 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Большинство людей, заражённых в России штаммом «Омикрон», являются уже привитыми от COVID-19. Об этом на Общем собрании Российской академии наук заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «Омикрон», <…> среди них в основном иммунные люди», — сказала Попова.

По её словам, 11 человек из заболевших вакцинированы от COVID-19, а семь человек из людей, заражённых «Омикроном», уже болели ранее.