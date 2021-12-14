Москва, 14 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве умерли 89 человек. Об этом 14 декабря сообщили в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в столице коронавирус унёс 84 жизни. Всего в городе, по официальным данным штаба, умер 35 471 заболевший.

Выздоровели за сутки 3436 пациентов. Всего с начала пандемии — 1 819 020.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 1145 человек.