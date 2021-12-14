Москва, 14 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 1976 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщает столичный оперштаб.

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Из-за резкого снижения числа выявленных случаев столица уступила первое место среди регионов России по суточному приросту Санкт-Петербургу, где выявили 1989 носителей вируса. Днём ранее в Москве зафиксировали 2894 случая заражения. Общее число подтверждённых заражений достигло, по данным оперштаба, 1 989 248.

В московские стационары за сутки госпитализировали 822 человека, в настоящее время на ИВЛ находятся 549 человек.