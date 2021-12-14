Новосибирск, 14 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3895 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 51 пациент», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 168 510 тестов на коронавирус.