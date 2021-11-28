Париж, , 08:08 — REGNUM Во Франции началась подготовка к испытаниям электрических аэромобилей, которые планируют использовать на двух туристических маршрутах во время Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Париж. Франция Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

В разработке аэромобилей участвует несколько компаний, включая Volocopter GmbH, Airbus SE, Vertical Aerospace Group Ltd, Lilium NV и Joby Aviation. Также проект поддерживается управлением гражданской авиации Франции.

Испытания пройдут в аэропорту города Понтуаз, где создана специальная зона взлёта и посадки. Участники проекта планируют запустить службу аэротакси к Олимпийским играм 2024 года.

Первый из будущих маршрутов соединит аэропорты Париж — Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Второй маршрут свяжет две пригородные зоны к юго-западу от французской столицы.

Олимпийские игры 2024 года пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Большая часть соревнований пройдёт на спортивных объекта в Париже.