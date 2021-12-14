Новосибирск, 14 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 398 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 392 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 82, 74, 64, 84, 71, 70 лет и двое мужчин в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 74, 79, 66, 64, 82 лет и две женщины в возрасте 73 лет. Всего в регионе умерли 4002 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 88 237 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 9683 детей; 59 561 пациент полностью выздоровел (+227 за сутки).