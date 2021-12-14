Москва, 14 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 28 343 случая заражения коронавирусом, сообщили 14 декабря в федеральном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост уверенно снижается. Так, накануне выявили 29 558 носителей коронавируса. Общее число заражений с начала распространения составило 10 074 797.

Среди регионов России по суточному приросту заражений сменился лидер. На первую строчку списка взобрался Санкт-Петербург, где за сутки выявили 1989 случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем в столице, где выявили 1976 случаев. Немного меньше новых случаев в Подмосковье — 1945. Также в первую пятёрку по суточном приросту входят Краснодарский и Красноярский края.