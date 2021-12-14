Стокгольм, 14 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде надеется в ближайшее время получить сообщение от правительства Германии касательно отношения страны к неоднозначному российско-германскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом она заявила 13 декабря новостному агентству TT во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Wto.org Анн Линде

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«Мы в нездоровой степени зависим от энергоносителей из России, и как председатель ОБСЕ я видела, как это играет прямую роль, когда цены меняются туда-сюда, вентиль можно открывать и перекрывать и так далее», — заявила глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Линде также связывает вопрос поставок топлива с напряженной ситуацией на границе России и Украины и отмечает, что европейские энергетические проблемы теперь тесно связаны с внешней политикой.

«Но надо быть очень осторожными со спекуляциями. Пока что ничего не произошло», — констатировала Линде.