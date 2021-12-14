Мадрид, 14 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Испании на данный момент зарегистрировано 38 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», 19 из которых не связаны с поездками за границу. Об этом говорится в отчёте об эпидемиологической ситуации, опубликованном минздравом страны.

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Отмечается, что в настоящее время вариант «Дельта» составляет почти 100% от всех обнаруженных случаев заражения.

За последние четыре недели другие варианты не достигают и 1% от общего числа, рассказали в министерстве.