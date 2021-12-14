Махачкала, 14 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Дагестане в 2021 году было возбуждено три уголовных дела по фактам продажи документов о прохождении вакцинации. Их фигурантами стали сотрудники медорганизаций. По одному делу уже направлены материалы в суд, сообщили 14 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

63.мвд.рф Уголовное дело

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Так, известно, что фигурантом этого уголовного производства стала врач-терапевт одной из поликлиник города Махачкалы. Она за взятку в размере 3 тыс. рублей вносила в журнал учета прививок для профилактики COVID-19 и Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения данные о якобы получивших прививку гражданах. Было установлено семь фактов взяточничества.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Дагестане была уличена в фальсификации данных о проведении прививок медсестра фтизиатрического кабинета Магарамкентской центральной районной больницы.

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