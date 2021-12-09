Магарамкентский р-н, , 14:51 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении медицинской сестры фтизиатрического кабинета Магарамкентской центральной районной больницы. Её уличили во внесении ложных данных в компьютерную систему учета привитых от коронавируса граждан, сообщили 9 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено, подозреваемая, имея полномочия вносить в Федеральной регистр лиц, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции, сведения о привитых гражданах, воспользовалась этим правом и оказала услугу одной местной жительнице. Летом 2021 года медсестра внесла сведения о том, что та якобы прошла вакцинацию двухкомпонентным препаратом.

Этот факт стал известен сотрудникам регионального управления ФСБ, на основании материалов ведомства было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

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