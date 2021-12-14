Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Система QR-кодов вводится в России для разделения, сегрегации, сортировки людей на привитых и непривитых. Однако важнейшие вопросы, касающиеся борьбы с эпидемией, остаются без ответа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Полякова (КПРФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Некорректный QR-код сертификата вакцинации

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«Как тонко заметил Марк Твен, существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Нас, людей, легко запугать или обнадежить цифрами, лишь сославшись на компетентный источник. При этом немногие знают или задумываются, как именно она формируется, какие данные берутся за основу и нет ли чётко заданной цели ещё до начала самого исследования», — отметила собеседница ИА REGNUM.

Ирина Полякова считает, что система QR-кодов вводится для сегрегации людей. При этом возникает целый ряд вопросов. К примеру, почему обсуждаемый законопроект о QR-кодах исключает ПЦР-тест из перечня показателей здоровья человека, дающих допуск в общественные места? Или почему не проводится бесплатное ПЦР-тестирование, как во многих странах?

«Мы же все понимаем, что отрицательный результат теста более надежный показатель, чем свидетельство о вакцинации, ведь всем уже известно, что привитые могут болеть и разносить вирус. Плюс из-за больших очередей в поликлиниках и достаточно высокой стоимости самой этой услуги многие люди не могут себе этого позволить. А ведь бесплатное тестирование значительно повысит уровень выявления заболевших», — считает депутат.

После введения QR-кодов, предполагает Ирина Полякова, не исключено нарастание социальной напряженности.

«Моё глубокое убеждение, QR-коды не решат проблемы, а лишь добавят социальной напряжённости и структурируют противостояние в обществе. Люди начнут искать врага в соседе, а не в политическом строе и фундаментальном подходе к управлению. Десятки тысяч подписавшихся под обращением к депутатам граждан, сотни, тысячи полученных депутатами по электронной почте требований не вводить «кюаризацию» обязывают нас, представительную власть региона, не закрывать глаза с формулировкой «им там наверху виднее», а отстаивать позицию людей, сделать все, чтобы не случилось ситуации, как в классическом учебнике истории, где «верхи уже не могут, а низы уже не хотят», — заключила депутат.