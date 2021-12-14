Иерусалим, 14 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Число заражений штаммом коронавируса «Омикрон» в Израиле может быть выше, чем считается, сообщает телеканал 11КАН со ссылкой на источник в минздраве 14 декабря.

Gaetano Virgallito Израиль

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В Израиле впервые зафиксировано заражение новым штаммом из неизвестного источника, что, по словам собеседника телеканала, может значительно усложнить контроль за распространением «Омикрона», учитывая, что в каждом случае минздрав старается восстановить всю цепочку заражений. В данном случае ее установить не получилось. Кроме того, есть еще несколько зараженных, источник инфицирования которых поставлен под сомнение.

По последним данным на 12 декабря, в Израиле выявлено в сумме 67 случаев заражения «Омикроном». Из зараженных 44 человека вернулись из Южной Африки, Великобритании, Франции, США, ОАЭ, Венгрии, Италии, Намибии, Турции. Еще 14 контактировали с прибывшими из ЮАР, Франции, Великобритании. В самом Израиле заразились девять человек. Из носителей «Омикрона» в стране пока ни один не умер, про тяжелое течение заболевания также неизвестно.