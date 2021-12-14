Москва, 14 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В России разрабатывается персонализированный цифровой профиль пациента с разработкой персональных подходов. Об этом на Европейской конференции ВОЗ заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Пациент

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«В рамках цифровой трансформации в России сегодня формируется новый проект — «Цифровой профиль пациента». Это персонализированный профиль с выработкой персональных подходов и рекомендаций для пациента», — сказал Мурашко.

По его словам, проект только-только стартовал в России, однако у него есть «большая перспектива и будущее».