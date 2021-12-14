Москва, 14 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Представители Всемирной организации здравоохранения могут в январе посетить центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ в рамках одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заместитель директора центра Денис Логунов сообщил 14 декабря «Интерфаксу».

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в начале октября по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, что устранены все барьеры, мешавшие ВОЗ признать «Спутник V». Как сообщало ИА REGNUM, для одобрения препарата осталось завершить некоторые административные процедуры.

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По словам главы Минздрава, компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, нужно подписать некоторые документы и предоставить дополнительные бумаги.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял в середине ноября, что в фонде одобрения для «Спутника V» от ВОЗ ожидают до конца 2021 года.