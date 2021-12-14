Тбилиси, 14 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 53 255 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3988 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 14 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 894 801 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 840 985 победили инфекцию, в том числе 3722 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 826 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 49 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5999 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1151.

Днём ранее в Грузии в ходе 21 264 исследований выявили 1527 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4588 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19.