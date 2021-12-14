Брянск, 14 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Брянской области 14 декабря выявлено 233 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 359 человек, в летальную статистику внесли ещё 23 записи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 92 836 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 86 434 человека. Лаборатории в целом провели 1 185 537 исследований на коронавирус, в том числе 3 276 тестов проверено за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 2 584 пациента.