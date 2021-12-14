Торонто, Канада, 14 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:101.

(сс) Luke «Торонто Рэпотрс»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, на счету которого 29 очков. В составе «Торонто» форвард Крис Буше набрал 17 очков.

«Торонто» одержал 13-ю победу в 27 матчах сезона и занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпела 17-е поражение в 28 играх и идёт на 24-м месте.

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