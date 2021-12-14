Атланта, США, , 10:14 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:126.

Хьюстон Рокетс (сс) RMTip21

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, на счету которого 41 очко. В составе «Хьюстона» защитник Эрик Гордон набрал 32 очка.

«Хьюстон» одержал девятую победу в 27 матчах сезона и занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Атланта» потерпела 14-е поражение в 27 играх и идёт на 19-м месте.

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