Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Появились первые данные расшифровки бортового самописца Ан-26, который разбился 6 июля под Паланой с 22 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.

(сс) Fedor Leukhin Ан-26

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Как пишет Рен ТВ, самолёт при заходе на посадку, снизившись до 800 метров, уклонился от аэродрома на север на 5 км. Диспетчер указала экипажу, что борт летит на 30 градусов левее, на опасной высоте и с большой скоростью.

«Специалисты полагают, что экипаж был полностью дезориентирован, не принимая информацию от диспетчера о пеленге», — пишет издание.

После того как самолёт пошёл на снижение до 600 метров, примерно в 14:48 по местному времени, борт был выведен на курс 140 градусов. По этому курсу продолжилось движение до столкновения со скалой. При снижении на высоту 600 метров экипаж перестал выходить на связь с диспетчером.

Предварительная причина авиакатастрофы Ан-26 под Паланой — ошибка экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники смогут забрать тела погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Паланой только после проведения генетической экспертизы и установления личностей. При этом Минздрав РФ обратился в генетическую лабораторию ФГБУ «Российский центр судебно-медицинских экспертиз» в Москве с просьбой провести экспертизу в кратчайшие сроки.