Бостон, США, , 10:10 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:103.

Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 42 очка. В составе «Милуоки» Яннис Адетокунбо и Джру Холидэй набрали по 20 очков.

«Бостон» одержал 14-ю победу в 28 матчах сезона и занимают 17-е место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» потерпел 11-е поражение в 29 играх и идёт на шестом месте.

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