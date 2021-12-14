Москва, 14 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Более 800 тысяч врачей были задействованы в России на пике борьбы с COVID-19. Об этом на тематическом саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021 заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

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«На пике мы задействовали более 800 тысяч медицинских работников для оказания помощи пациентам с COVID-19. Таким образом, мы с запасом подготовились к встрече с инфекционной угрозой», — сказал Мурашко.

По его словам, министерство создало и интегрировало интерактивные образовательные модули по вопросам инфекций — по ним обучались более 1,5 млн врачей: «Сегодня кроме первичной подготовки мы используем эту платформу для актуализации знаний, быстрого и централизованного доведения новой информации о COVID-19 со скоростью более чем 600 тыс. специалистов менее чем за месяц».