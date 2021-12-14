Москва, 14 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Эффективность защитной маски снижается из-за штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон». Об этом 14 декабря рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

(сс) AlexChirkin Маска

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«С «Омикроном» и «Дельтой» все-таки похуже маски работают. Особенно с «Омикроном», — сказал он в беседе с порталом Ura.ru.

Также иммунолог уточнил, что причиной этого является то, что при заражении указанными разновидностями SARS-CoV-2 выделяется больше вирусных частиц.

«Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска», — добавил Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в клинической инфекционной больнице №2 в Нижнем Новгороде открылись специальные обсервационные боксы для пациентов — потенциальных носителей штамма коронавируса «Омикрон».