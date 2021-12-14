Индианаполис, США, 14 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:100.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис, на счету дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. В составе «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри набрал 26 очков.

«Голден Стэйт» одержал 22-ю победу в 27 матчах сезона и занимают первое место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 17-е поражение в 29 играх и идёт на 22-м месте.

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