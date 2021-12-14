Лос-Анджелес, США, , 09:54 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:95.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Маркус Моррис, на счету дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. В составе «Финикса» защитник Кэмерон Джонсон набрал 17 очков.

«Клипперс» одержали 16-ю победу в 28 матчах сезона и занимают девятое место в турнирной таблице НБА. «Финикс» потерпел пятое поражение в 26 играх и идёт на втором месте.

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