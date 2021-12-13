Лос-Анджелес, США, , 11:39 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:94.

Леброн Джеймс Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 10 результативных передач. В составе «Орландо» разыгрывающий Коул Энтони набрал 21 очко.

«Лейкерс» одержали 15-ю победу в 28 матчах сезона и занимают 13-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 23-е поражение в 28 играх и идёт на 29-м месте.

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