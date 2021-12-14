Женева, Швейцария, 14 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. После окончания пандемии COVID-19 человечеству придется столкнуться с более серьезными проблемами нежели до этого, которые связаны с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата. Об этом 13 декабря заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе своего выступления на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья в Женеве.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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Глава ВОЗ призвал страны мира «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими», — сказал он.

Также Гебрейесус отметил, что пандемия стала свидетельством того, что «если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все», в связи с чем, по его мнению, нужно «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря ВОЗ сообщила, что в мире за последние сутки зафиксировано 533736 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6398 пациентов с COVID-19.