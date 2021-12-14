В австралийской Виктории выявлены новые случаи заражения «Омикроном»
Мельбурн, Австралия, 14 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Квинсленда, третьего по численности населения штата Австралии, 14 декабря подтвердили еще три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». В ведомстве отметили, что девять других случаев COVID-19 расследуются как «вероятные» случаи заражения новым вариантом вируса, передает телеканал Nine News.
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К настоящему времени в Квинсленде выявлено в общей сложности шесть случаев «Омикрона».
Два новых зараженных — путешественники, прилетевшие в столицу штата Мельбурн из Дубая 30 ноября. Третий человек, заразившийся «Омикроном», был одним из близких контактов другого человека, у которого также выявили этот штамм.
Напомним, что первый случай заражения «Омикроном» в Квинсленде был выявлен 8 декабря.