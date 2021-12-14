Бирмингем, Великобритания, 14 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Несколько футболистов и сотрудников английской «Астон Виллы» получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Biser Todorov Стивен Джеррард

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«Мы все прошли повторное тестирование сегодня утром. У нас есть по паре случаев заражения среди игроков и персонала», — сказал главный тренер команды Стивен Джеррард.

Он отметил, что сейчас все заражённые изолированы.

В настоящее время «Астон Вилла» с 19 очками идёт на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.