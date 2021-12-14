Сеул, 14 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Срок действия рекомендации отмене поездок за пределы страны продлили еще на месяц из-за штамма коронавируса «Омикрон» власти Южной Кореи. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба южнокорейского МИД.

Южная Корея

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Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Южной Кореи рекомендует гражданам страны отложить или отменить свои несущественные зарубежные поездки до 13 января.

В то же время, тем южнокорейским гражданам, которые в настоящее время находятся за границей, рекомендуется принимать меры по снижению риска заражения коронавирус и, к примеру, не посещать массовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5567 зараженных коронавирусом нового типа.