Калгари, Канада, 14 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Шесть хоккеистов «Калгари Флэймз» получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба клуба.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

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Отмечается, что коронавирус выявлен у Элиаса Линдхольма, Брэда Ричардсона, Эндрю Манджапане, Криса Танева, Адама Ружички, а также у российского защитника Никиты Задорова. Кроме того, заболел один из тренеров, имя которого не называется.

В НХЛ заявили о решении перенести матчи «Калгари» как минимум до 16 декабря. Кроме того, тренировочные базы команды закрыты.

В настоящее время «Калгари» с 36 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. 14 декабря команда должна была сыграть с «Чикаго Блэкхоукс», 15 декабря — с «Нэшвилл Предаторз», 17 декабря — с «Торонто Мэйпл Лифс».