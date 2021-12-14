Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Ростовской области может быть зарегистрирован первый случай заражения штаммом «Омикрон». Роспотребнадзор пока ещё занимается изучением образцов анализов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Инфицирование штаммом «Омикрон» заподозрили у студента Ростовского государственного медицинского университета — уроженца Конго, пишет портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что из-за штамма «Омикрон» в Ростовской области усилили санитарные меры в аэропорту «Платов». Все пассажиры, прилетающие в воздушную гавань на стыковочный рейс из Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Гонконга и других, обследуются. Особое внимание уделяется прилетающим в Ростов-на-Дону из Стамбула и Дубая. Пассажиры не только проходят термометрию, экспресс-тестирование на коронавирус, но и отправляются на самоизоляцию.