Кейптаун, 14 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса проходит курс лечения от легкой формы COVID-19 после получения положительного результата теста. Обязанности Рамафомы будет временно исполнять вице-президенту ЮАР Дэвид Мабуза. Об этом говорится в заявлении Администрации главы государства, пишет Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Erfan Kouchari Сирил Рамафоса

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Как сообщается, южноафриканский президент начал жаловаться на «плохое самочувствие после государственной поминальной службы в честь бывшего вице-президента Фредерика Виллема де Клерка». Администрация Рамафосы добавила, что глава ЮАР находится под наблюдением военно-медицинской службы национальных вооруженных сил.

«Президент Рамафоса заявил, что случай заражения им коронавирусом служит предостережением для всех людей в стране о необходимости вакцинации и сохранения бдительности в отношении инфекции. Вакцинация остается лучшей защитой от тяжелого течения заболевания и госпитализации», — говорится в заявлении Администрации.

В своем твиттере Рамафоса поблагодарил южноафриканцев за их добрые пожелания и предупредил граждан сохранять бдительность в борьбе с вирусом.

В настоящее время в ЮАР, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон», проходит четвертая волна пандемии. Неизвестно, был ли президент заражен новым вариантом. На прошлой неделе Рамафоса посетил четыре страны в Западной Африке.

По данным администрации главы ЮАР, по возвращении в Йоханнесбург 8 декабря у Рамафосы не было обнаружено наличие коронавируса в крови. Президент сейчас находится на самоизоляции в Кейптауне.