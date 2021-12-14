Сидней, Австралия, 14 декабря, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии решили ослабить карантинные ограничения, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом заявил главный санитарный врач штата Керри Чант в ходе пресс-конференции.

Оперный театр. Сидней

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По его словам, заболеваемость в штате продолжает расти в связи с появлением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. В частности, за минувшие сутки в Новом Южном Уэльсе выявили 804 зараженных коронавирусом. Это рекордный показатель за прошедшие десять дней в регионе.

Тем не менее местные власти не стали отменять программу по отмене карантинных ограничений. В частности, с 15 декабря в штате отменят требование об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Также рестораны и торговые центры разрешат посещать невакцинированным жителям.

Отмечается, что к настоящему времени полностью привились в Новом Южном Уэльсе не менее 93,2% жителей. При этом хотя бы одной дозой препарата привились 94,8% взрослого населения региона.