Канберра, 14 декабря, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Соглашение на строительство фармацевтического завода в городе Мельбурне заключили с американской биотехнологической компанией Moderna власти Австралии. Об этом 14 декабря сказано в распространённом заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона.

(сс) Senior Airman Eugene Oliver Вакцина против коронавируса Moderna

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Австралийские власти инвестируют в строительство завода $1,4 млрд, завод будет построен в рамках десятилетнего стратегического соглашения между федеральными властями Австралии, правительством штата Виктория и компанией Moderna.

Ожидается, что появление нового высокотехнологичного производства мРНК-вакцин в Мельбурне позволит Австралии стать крупнейшим производителем вакцин в Южном полушарии и обеспечит страны Тихоокеанского региона защитой от возможных эпидемий.

«Эти инвестиции не только обеспечат экономическое процветание Австралии, но защитят жизни и здоровье людей, предоставляя доступ к лучшим мРНК-вакцинам в мире», — пояснил премьер-министр Австралии.

На первых этапах завод будет производить до 25 млн доз вакцины в год, но постепенно производственная мощность возрастёт до 100 млн доз препарата в год. Кроме вакцины от COVID-19 на заводе будут производиться мРНК-препараты для лечения рака и редких генетических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти 90% жителей Австралии полностью привились от коронавирусной инфекции.