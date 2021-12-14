В Оксфорде заявили, что «Омикрон» может поразить полностью вакцинированных
Оксфорд, Великобритания, 14 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Группа учёных из Оксфордского университета (Великобритания) сообщила о недостаточности стандартной вакцинации для защиты организма от коронавируса со штаммом «Омикрон». Результаты своего исследования, которое ещё не прошло рецензирование, учёные опубликовали на портале препринтов medRxiv.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»
В документе говорится, что исследователи протестировали образцы крови привитых людей через 28 дней после приёма ими второй дозы любой вакцины (за основу брались утверждённые на Западе препараты Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech).
Когда коронавирус со штаммом «Омикрон» был введён в эти образцы, выяснилось, что антитела, которые борются с COVID-19, слабее и не дают такого иммунного ответа, как в случаях со штаммами «Бета» и «Дельта». В некоторых случаях получатели вакцин вообще не смогли нейтрализовать вирус.
«Это, вероятно, приведёт к увеличению числа прорывных инфекций у ранее инфицированных или дважды вакцинированных лиц, что может спровоцировать новую волну инфекции, хотя в настоящее время нет доказательств увеличения вероятности возникновения тяжелого заболевания, госпитализации или смерти», — заключили учёные.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа американских учёных выявила положительную связь между недавним лечением от алкогольной зависимости и риском заболеть COVID-19.