Сеул, 14 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём принес извинения жителем республики за доставленные неудобства в связи со сбоями системы санитарных пропусков в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительства.

ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Вчера мы запустили систему санитарных пропусков, но из-за этого резко выросло количество трафика в одно время», — объяснил сбои глава южнокорейского правительства.

Он также принес извинения жителем страны, которые не смогли воспользоваться системой. Ким Бу Гем добавил, что власти делают все возможное, чтобы система вновь работала безотказно.

Ранее в Южной Корее ввели систему санитарных пропусков. Теперь жителям республики необходимо предъявить свидетельство о вакцинации против коронавирусной инфекции либо отрицательных результат ПЦР-теста на выявление COVID-19.