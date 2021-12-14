Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, которая увязывает вопросы климата и безопасности. Трансляция заседания велась 13 декабря пресс-службой всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

На рассмотрение Совбеза ООН документ внесли Ирландия и Нигер, а поддержали этот проект 113 стран.

Из комментария постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи следует, что Россия против создания нового направления работы, которое «утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью». Кроме того, этот подход не отражает мнения 80 других членов ООН, которые не поддержали текст.

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«Мы видим антидемократичную попытку проигнорировать мнение тех 80 членов ООН, которые не поддержали текст, навязать им позицию климатических активистов. Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата», — сказал Небензя после заседания.

Добавим, что в ходе голосования против принятия резолюции выступила Индия, а Китай воздержался.