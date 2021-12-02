Джакарта, , 08:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о борьбе с изменением климата, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава государства пообещал пригласить страны G20 к решению проблемы изменения климата. Джоко Видодо заявил, что продолжит призывать развитые страны к конкретным действиям, когда Индонезия будет председательствовать в G20.

«Индонезия пытается укрепить мировую солидарность в преодолении изменения климата и обеспечении устойчивого развития», — заявил глава государства.

Переход к устойчивой энергетике является одним из приоритетов Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай подал дипломатический протест в отношении бурения нефтяных и газовых скважин, проводимого Индонезией в Южно-Китайском море.

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