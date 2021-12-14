Каракас, 14 декабря, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Вакцинация граждан Венесуэлы бустерными дозами препаратов от COVID-19 стартует с 1 января. Об этом исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес 13 декабря сообщила в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Globovision.

Венесуэла

Дельси Родригес «1 января начинается вакцинация бустерными дозами препаратов, которые уже находятся в нашей стране».

Первые партии предназначенной для ревакцинации российской вакцины «Cпутник Лайт» прибыли в страну 11 декабря. В своём выступлении Родригес от имени президента Николаса Мадуро поблагодарила президента России Владимира Путина, правительство и российский народ «за эту поддержку венесуэльского народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» остаётся самой востребованной в Венесуэле.

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